FESTIVAL DE CINE
31ª edición del OUFF - Ourense Film Festival 2026
MÚSICA EN DIRECTO
Detalles del evento
El grupo de pop rock Tacrolimus ofrece una actuación dentro de la programación estival de O Carballiño presentando en directo su primer álbum autoeditado, “Se acabaron las versiones”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTIVAL DE CINE
31ª edición del OUFF - Ourense Film Festival 2026
TRADICIÓN
LXXIV Festa do Albariño de Cambados 2026
MÚSICA EN DIRECTO
Concierto del grupo "Tacrolimus" en Carballiño
Lo último