Concierto del grupo "Tacrolimus" en Carballiño

MÚSICA EN DIRECTO

29 jul

Detalles del evento

Plaza Mayor, O Carballiño
29 jul
22:00
Presencial
Tacrolimus
Concierto del grupo "Tacrolimus" en Carballiño | La Región

El grupo de pop rock Tacrolimus ofrece una actuación dentro de la programación estival de O Carballiño presentando en directo su primer álbum autoeditado, “Se acabaron las versiones”.

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