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Concierto de Judith Hill
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Detalles del evento
La artista estadounidense Judith Hill llega a Ourense para un único concierto en Galicia dentro de la programación de O Gozo Festival. Se trata de una de las artistas más extraordinarias y carismáticas de la escena soul actual, una de esas grandes voces americanas, que ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John, Eric Clapton, Rod Stewart o Spike Lee son solo algunos de los que han buscado su talento. Cantante, compositora, arreglista y multiinstrumentista, su carrera se ha construido entre la excelencia artística y una intensa experiencia vital que ha convertido en el motor creativo de una obra profundamente personal. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.
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