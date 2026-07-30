Concierto de Luz Casal en A Coruña

Dentro de la programación de las Grandes Fiestas de María Pita 2026, la legendaria cantante gallega Luz Casal ofrece un multitudinario concierto gratuito en el corazón de A Coruña.

Icono indiscutible del pop-rock y de la canción de autor en España, la artista de Boimorto repasará los grandes éxitos que han marcado sus más de cuatro décadas de carrera profesional.

Temas eternos como “Piensa en mí”, “Un año de amor” o “Entre mis recuerdos” resonarán ante miles de asistentes en un marco arquitectónico emblemático.

Además de su célebre repertorio clásico, Luz interpretará composiciones de sus trabajos más recientes, demostrando una elegancia escénica y una fuerza vocal únicas.