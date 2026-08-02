Concierto | Las nietas de Charli, inauguran el Terrasón

Comienza la séptima edición del ciclo Terrasón, que se prolongará durante todo el mes de agosto. Las nietas de Charli será el grupo encargado de inaugurar la programación en la zona de Correos del paseo del Malecón. El dúo compuesto por las hermanas María y Raquel Rubio se ha convertido en un pequeño fenómeno de la canción alternativa y el folk estatal. Tras sorprender en 2024 con “Faro”, con el que se posicionaron como una de las revelaciones , Las Nietas del Charli tienen preparado “Un sol dentro”, un álbum grabado y producido por Campi Campón (Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Vetusta Morla) y que abre una nueva vía para el folk alternativo en castellano. Todos los conciertos del ciclo Terrasón serán gratuitos excepto el de Abraham Cupeiro, el día 28, cuyas entradas están a la venta en Ataquilla.