Concierto La Perra Blanco

Lo que hace a La Perra Blanco una figura imprescindible en la escena actual no es solo su virtuosismo técnico con la “Gretsch”, sino su capacidad para transmutar el rockabilly clásico en algo visceral, urgente y absolutamente contemporáneo. Originaria de La Línea de la Concepción, Alba Blanco ha absorbido la esencia del rhythm and blues, el country primigenio y el rock and roll de los años 50 para inyectarle una energía que bordea el punk.

Sus directos son célebres por su intensidad frenética; Alba no solo canta y toca, sino que posee el escenario con una presencia magnética, derrochando carisma y una autenticidad innegable que atrapa tanto al purista del género como a las nuevas generaciones.

Su propuesta rompe barreras al recuperar la figura de la guitar heroine en un género tradicionalmente masculino, con una autoridad que la han llevado a compartir cartel con leyendas internacionales.