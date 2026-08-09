Concierto Serafín Zubiri y la banda de Celanova
NINO BRAVO
09 ago
Detalles del evento
Claustro do Mosteiro, Celanova
9 ago
21:30 horas
Presencial
El cantante navarro Serafín Zubiri ofrece un concierto de homenaje a Nino Bravo acompañado por la Banda Municipal de Música de Celanova, donde interpretará algunos de los grandes éxitos del inolvidable cantante valenciano acompañado por el sonido sinfónico de la banda celanovesa. La actuación permitirá al público revivir canciones que forman parte de la historia de la música española. Las entradas pueden adquirirse en la oficina de turismo, la librería Conde o a los propios miembros de la banda.
- DOMINGO 9 DE AGOSTO
- CELANOVA / CLAUSTRO BARROCO
- A LAS 21:30 HORAS / 5 EUROS
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