ESCENARIO ICÓNICO
Concierto de Shego en Santiago de Compostela
ESCENARIO ICÓNICO
Detalles del evento
La banda madrileña Shego desembarca en el emblemático escenario al aire libre de la Praza da Quintana, en pleno corazón de Santiago de Compostela.
Nacida en Madrid justo antes del confinamiento de 2020, la banda arrancó como la unión de cuatro amigas con ganas de hacer ruido y pasárselo bien, tomando su nombre del icónico personaje/villana de la serie de animación “Kim Possible”. La cita promete convertirse en una de las veladas más íntimas, potentes y especiales del verano compostelano.
Con su estilo fresco e incisivo que fusiona indie rock, punk descarnado y toques lo-fi, Shego se ha consolidado como uno de los nombres más potentes y necesarios del panorama independiente español.
Sus letras ácidas, cargadas de ironía, rabia y vivencias generacionales sin filtros, resonarán entre las imponentes paredes de piedra de la catedral en un concierto único donde la cercanía con el público será la gran protagonista.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESCENARIO ICÓNICO
Concierto de Shego en Santiago de Compostela
EXPOSICIÖN FOTOGRÁFICA
Exposición sobre la vida de Manuel Chamoso Lamas
MUESTRA DE SELLOS
Exposición "50 etapas de un camino filatélico"
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 27 de julio?
Lo último
"HICIMOS LOS DEBERES"
Luis Menor habla de un veredicto de la Unesco "esperanzador": "No era un informe justo"
ACTIVO Y FUERA DE CONTROL
Treinta medios aéreos más se incorporan a las labores de extinción del incendio forestal de Castellón