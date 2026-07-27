Concierto de Shego en Santiago de Compostela

La banda madrileña Shego desembarca en el emblemático escenario al aire libre de la Praza da Quintana, en pleno corazón de Santiago de Compostela.

Nacida en Madrid justo antes del confinamiento de 2020, la banda arrancó como la unión de cuatro amigas con ganas de hacer ruido y pasárselo bien, tomando su nombre del icónico personaje/villana de la serie de animación “Kim Possible”. La cita promete convertirse en una de las veladas más íntimas, potentes y especiales del verano compostelano.

Con su estilo fresco e incisivo que fusiona indie rock, punk descarnado y toques lo-fi, Shego se ha consolidado como uno de los nombres más potentes y necesarios del panorama independiente español.

Sus letras ácidas, cargadas de ironía, rabia y vivencias generacionales sin filtros, resonarán entre las imponentes paredes de piedra de la catedral en un concierto único donde la cercanía con el público será la gran protagonista.