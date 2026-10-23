Concierto solidario del Rotary Club con música de A Limia
CONCIERTO
Detalles del evento
El Rotary Club Ourense celebra un concierto solidario dedicado a la erradicación de la poliomielitis, una iniciativa que combina cultura, compromiso social y solidaridad con el objetivo de contribuir a los esfuerzos internacionales para conseguir un mundo libre de polio. El acto contará con la participación de la Agrupación Musical da Limia y con la colaboración de la Diputación y el Liceo, entidades que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 23 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 22 de octubre?
Lo último