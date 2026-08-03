Concierto de Terapia de Grupo

La villa marinera de A Guarda da el pistoletazo de salida a sus centenarias Festas do Monte (declaradas Fiesta de Interés Turístico de Galicia) con el pregón inaugural y un concierto de pop-rock al aire libre.

El grupo gallego Terapia de Grupo toma el escenario de la emblemática Praza do Reló para ofrecer un show vibrante repleto de grandes versiones de los clásicos del rock nacional e internacional, junto con temas propios de marcado ritmo festivo.

El concierto marca el arranque formal de una semana de intensa actividad cultural, folclórica y deportiva en el bajo Miño. La plaza porticada del concello se convierte en un espectáculo lleno de energía para comenzar las grandes fiestas del verano guardés.