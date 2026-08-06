Concierto de The Blues Moonshiners en el ciclo Cata Sonora de Ribadavia

Vuelven los conciertos del ciclo Cata Sonora al Museo do Viño de Ribadavia con la actuación de The Blues Moonshiners es un trío musical gallego formado en 2018 que mezcla blues rural, country-blues y folk afroamericano de los años 30, 40 y 50. El grupo está compuesto por el guitarrista y cantante Jay Doe, el armonicista Ramón Figueira y el percusionista Fran Trilli. Su estilo es un blues acústico y añejo que evoca la época de los destiladores clandestinos de whisky (moonshiners) en Estados Unidos. Entrada gratuita hasta completar aforo.