Concierto de The Rapants

La banda indie-rock gallega del momento, The Rapants, desembarca el viernes 31 de julio en la Praza da Quintana para poner el broche de oro musical a las Festas do Apóstolo.

Originarios de Muros, los cuatro integrantes de la agrupación han revolucionado la escena del noroeste peninsular con su característico “garage playero” cargado de estribillos pegadizos.

Tras abarrotar salas y encabezar los principales festivales del país, la banda presentará en la capital gallega los temas de su último trabajo de estudio

El concierto se prevé multitudinario y con acceso libre, convirtiendo la plaza en una gran fiesta colectiva. Sin duda, una de las actuaciones más esperadas.