Conferencia “Arqueoloxía, economía e moeda na Gallaecia altomedieval”
IDADE MEDIA
José Carlos Sánchez Pardo exporá diferentes hipóteses sobre o verdadeiro sentido político e económico que tiveron as acuñacións de moeda durante as épocas sueva e visigoda na rexión.
O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle unha nova sesión do ciclo “Arqueoloxía en Monodose”, un espazo de divulgación cultural organizado polo Museo Arqueolóxico de Ourense para achegar curiosidades sobre diferentes momentos históricos. Nesta ocasión, o recoñecido especialista José Carlos Sánchez Pardo impartirá a conferencia titulada “Arqueoloxía, economía e moeda na Gallaecia altomedieval”. Durante o encontro, exporá diferentes hipóteses sobre o verdadeiro sentido político e económico que tiveron as acuñacións de moeda durante as épocas sueva e visigoda na rexión. A cita ofrece unha oportunidade única para comprender como funcionaban as redes comerciais e as estratexias de poder nun dos períodos máis fascinantes e complexos da nosa historia. A entrada á actividade será de balde ata completar o aforo do recinto.
