Conferencia “Palestina en primera persona” por Husni Abdel Wahed, embajador del Estado Palestino en España

El embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdel Wahed, visita la ciudad para ofrecer la ponencia “Palestina en primera persona”, en la que hablará de la evolución histórica y la delicada y compleja situación actual de su pueblo, así como de los conflictos en los que está inmerso desde hace siglos. El evento está organizado por la Vicerreitoría del Campus de Ourense y la Facultad de Relaciones Internacionales de la UVigo. La actividad, que tendrá lugar en el Edificio de Ferro, está abierta a todos los interesados.

El inicio de la ponencia es a las 20:00 horas