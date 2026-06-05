Conferencia “Palestina en primera persona” por Husni Abdel Wahed, embajador del Estado Palestino en España
La conferencia "Palestina en primera persona" ofrece una mirada a la compleja situación palestina por su embajador en España
Detalles del evento
El embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdel Wahed, visita la ciudad para ofrecer la ponencia “Palestina en primera persona”, en la que hablará de la evolución histórica y la delicada y compleja situación actual de su pueblo, así como de los conflictos en los que está inmerso desde hace siglos. El evento está organizado por la Vicerreitoría del Campus de Ourense y la Facultad de Relaciones Internacionales de la UVigo. La actividad, que tendrá lugar en el Edificio de Ferro, está abierta a todos los interesados.
El inicio de la ponencia es a las 20:00 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÚSICA TRADICIONAL
Arcos Fado Fest
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 5 de junio?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 4 de junio?
Lo último
"NUNCA LO HUBIERA TOLERADO"
Sánchez se desmarca de "las andanzas" de Leire Díez: "Nunca tuve información"