Conferencia “Palestina en primera persona” por Husni Abdel Wahed, embajador del Estado Palestino en España

La conferencia "Palestina en primera persona" ofrece una mirada a la compleja situación palestina por su embajador en España

05 jun

Detalles del evento

Por determinar
5 jun
20:00 horas
Presencial
Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España.
Conferencia “Palestina en primera persona” por Husni Abdel Wahed, embajador del Estado Palestino en España | La Región

El embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdel Wahed, visita la ciudad para ofrecer la ponencia “Palestina en primera persona”, en la que hablará de la evolución histórica y la delicada y compleja situación actual de su pueblo, así como de los conflictos en los que está inmerso desde hace siglos. El evento está organizado por la Vicerreitoría del Campus de Ourense y la Facultad de Relaciones Internacionales de la UVigo. La actividad, que tendrá lugar en el Edificio de Ferro, está abierta a todos los interesados.

El inicio de la ponencia es a las 20:00 horas

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