Cortegada celebra su Semana Cultural con una intensa agenda de actividades
SEMANA CULTURAL
Detalles del evento
Cortegada inicia su “Semana cultural”, un evento diseñado para ofrecer alternativas de ocio a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación arranca hoy y se centra durante sus tres primeras jornadas en una combinación de actividades lúdicas y nocturnas. Cada día, partir de las 18,00 horas, habrá propuestas variadas como hinchables, juegos de agua o juegos populares, entre otros. Todas estas tardes finalizarán con cine al aire libre a las 22,00 horas y una chocolatada popular a medianoche.
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