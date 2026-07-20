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Cortegada celebra su Semana Cultural con una intensa agenda de actividades

SEMANA CULTURAL

La Región
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Publicado: 20 jul 2026 - 18:28 Actualizado: 20 jul 2026 - 19:07
20 jul
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26 jul

Detalles del evento

Cortegada
20 jul - 26 jul
Juegos acuáticos para los más pequeños.
Cortegada celebra su Semana Cultural con una intensa agenda de actividades | La Región

Cortegada inicia su “Semana cultural”, un evento diseñado para ofrecer alternativas de ocio a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación arranca hoy y se centra durante sus tres primeras jornadas en una combinación de actividades lúdicas y nocturnas. Cada día, partir de las 18,00 horas, habrá propuestas variadas como hinchables, juegos de agua o juegos populares, entre otros. Todas estas tardes finalizarán con cine al aire libre a las 22,00 horas y una chocolatada popular a medianoche.

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