Cortegada celebra su Semana Cultural con una intensa agenda de actividades

Cortegada inicia su “Semana cultural”, un evento diseñado para ofrecer alternativas de ocio a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación arranca hoy y se centra durante sus tres primeras jornadas en una combinación de actividades lúdicas y nocturnas. Cada día, partir de las 18,00 horas, habrá propuestas variadas como hinchables, juegos de agua o juegos populares, entre otros. Todas estas tardes finalizarán con cine al aire libre a las 22,00 horas y una chocolatada popular a medianoche.