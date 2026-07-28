Costa Feira 2026: cartel, fechas y artistas confirmados

Las Rías Baixas vuelven a convertirse en el epicentro cultural y festivo del norte peninsular con la llegada de Costa Feira 2026. El evento, que huye del formato tradicional de festival comprimido en un solo fin de semana, transforma a Sanxenxo en un gran escenario al aire libre durante un mes completo. Con una propuesta que se extenderá desde finales de julio hasta los últimos días de agosto, el ciclo busca acompañar las noches de verano de residentes y visitantes con una cuidada selección de música en directo para todos los gustos y edades.

La programación de esta edición destaca por su ambición y diversidad de géneros. El reguetón internacional y los ritmos urbanos tendrán un protagonismo estelar con la esperada actuación de Nicky Jam el 3 de agosto, compartiendo calendario con referentes de la escena actual como Delaossa, la vanguardia de Rusowsky o la sensibilidad de Xavibo. En el apartado del pop y el rock de grandes recintos, el escenario principal temblará con el directo del incombustible Loquillo el 10 de agosto y las melodías coreables de Taburete, que aterrizarán el 20 de agosto dispuestos a colgar el cartel de entradas agotadas.

Más allá de las grandes giras individuales, Costa Feira 2026 ha diseñado jornadas temáticas que prometen ser auténticos acontecimientos en sí mismas. Destaca especialmente la cita Pop À Feira del 13 de agosto, un auténtico escaparate de la nueva ola del pop español que reunirá a artistas como Íñigo Quintero, Malmö 040, Mafalda Cardenal, Hey Kid, Inazio y Pavlenha. A este espacio dedicado al talento emergente se suman los contagiosos ritmos del ciclo Electrolatino, abanderado por Juan Magán junto a leyendas de la fiesta como Henry Méndez, Danny Romero o Jose de Rico, así como las sesiones nostálgicas de Molan los 2000 y el pulso electrónico del evento Wake Up!.

Para completar la oferta, el recinto no solo se centrará en el gran escenario, sino que ofrecerá una experiencia estival integral. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada propuesta gastronómica en su zona de food trucks y de la animación constante en el Escenario Bulla, dedicado a sesiones de DJs y talento local. Con las entradas y abonos ya disponibles en los canales oficiales, Sanxenxo se prepara para vivir un mes histórico donde la música en directo será la gran protagonista bajo el cielo gallego.

Programación Costa Feira 2026