Los danzantes de Vilanova dos Infantes bailan en honor a la Virgen del Cristal

La Virgen do Cristal celebra su tradicional romería con pasacalles de la Banda de Vilanova dos Infantes para anunciar la procesión “do encontro” a las 11,30 horas, que incluirá la actuación de los danzantes. A las 13,00 horas, misa solemne en honor a la Virgen, seguida de la sesión vermú a cargo de la Banda de Vilanova dos Infantes. Por la noche, orquesta Saudade.