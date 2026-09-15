Los danzantes de Vilanova dos Infantes bailan en honor a la Virgen del Cristal

TEATRO PRINCIPAL
Nueva propuesta escénica de Sarabela Teatro
TRADICIÓN
Detalles del evento
La Virgen do Cristal celebra su tradicional romería con pasacalles de la Banda de Vilanova dos Infantes para anunciar la procesión “do encontro” a las 11,30 horas, que incluirá la actuación de los danzantes. A las 13,00 horas, misa solemne en honor a la Virgen, seguida de la sesión vermú a cargo de la Banda de Vilanova dos Infantes. Por la noche, orquesta Saudade.
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