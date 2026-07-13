David Bisbal en el Big Sound Festival

El Bigsound Festival Pontevedra 2026 se consolida como el gran referente de los ritmos urbanos, el pop de masas y la música latina en Galicia. Tras un debut arrollador el año pasado que congregó a más de 35.000 personas, el festival regresa a la Explanada del Parque Tafisa (a orillas del río Lérez) los días 17 y 18 de julio con un recinto mejorado, un ambiente hiperjuvenil y una propuesta de producción ambiciosa.

Para la jornada de apertura, la organización ha apostado por una combinación infalible que mezcla el pop melódico atemporal, la fiesta latina y las tendencias urbanas del momento.

David Bisbal es el plato fuerte de la jornada. Con una carrera que supera las dos décadas y un directo caracterizado por una energía, Bisbal llega a Pontevedra para repasar himnos generacionales y presentar sus lanzamientos más recientes.

Desde las 22:00 horas