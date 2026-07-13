David Bisbal en el Big Sound Festival

ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN

David Bisbal es el plato fuerte de una nueva edición del Bigsound Festival de Pontevedra que apuesta por música pop y latina en Galicia. El evento se desarrolla entre el 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa

17 jul
-
18 jul

Detalles del evento

Por determinar
Parque Tafisa Pontevedra
17 jul - 18 jul
22:00 horas
Presencial
Bisbal en el Bigsound Festival.
David Bisbal en el Big Sound Festival | La Región

El Bigsound Festival Pontevedra 2026 se consolida como el gran referente de los ritmos urbanos, el pop de masas y la música latina en Galicia. Tras un debut arrollador el año pasado que congregó a más de 35.000 personas, el festival regresa a la Explanada del Parque Tafisa (a orillas del río Lérez) los días 17 y 18 de julio con un recinto mejorado, un ambiente hiperjuvenil y una propuesta de producción ambiciosa.

Para la jornada de apertura, la organización ha apostado por una combinación infalible que mezcla el pop melódico atemporal, la fiesta latina y las tendencias urbanas del momento.

David Bisbal es el plato fuerte de la jornada. Con una carrera que supera las dos décadas y un directo caracterizado por una energía, Bisbal llega a Pontevedra para repasar himnos generacionales y presentar sus lanzamientos más recientes.

Desde las 22:00 horas

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