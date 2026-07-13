ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN
David Bisbal en el Big Sound Festival
ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN
Detalles del evento
El Bigsound Festival Pontevedra 2026 se consolida como el gran referente de los ritmos urbanos, el pop de masas y la música latina en Galicia. Tras un debut arrollador el año pasado que congregó a más de 35.000 personas, el festival regresa a la Explanada del Parque Tafisa (a orillas del río Lérez) los días 17 y 18 de julio con un recinto mejorado, un ambiente hiperjuvenil y una propuesta de producción ambiciosa.
Para la jornada de apertura, la organización ha apostado por una combinación infalible que mezcla el pop melódico atemporal, la fiesta latina y las tendencias urbanas del momento.
David Bisbal es el plato fuerte de la jornada. Con una carrera que supera las dos décadas y un directo caracterizado por una energía, Bisbal llega a Pontevedra para repasar himnos generacionales y presentar sus lanzamientos más recientes.
Desde las 22:00 horas
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