Desembarco vikingo de Catoira

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Galicia Clarinet Fest en Lalín
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Detalles del evento
La Romería Vikinga de Catoira, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, celebra su jornada cumbre en el histórico enclave defensivo de las Torres de Oeste a orillas del río Ulla.
El plato fuerte de este encuentro cultural y festivo es la emblemática escenificación del desembarco, en la que decenas de participantes ataviados con vestimentas de la alta Edad Media asaltan la costa a bordo de réplicas exactas de drakkares vikingos.
El evento combina teatro de calle, música folclórica en directo, exhibiciones de artesanía militar y un mercado medieval repartido por todo el recinto natural.
La jornada destaca por su increíble impacto visual, donde la historia, el drama escénico y la tradición se unen en un marco geográfico único para una cita imprescindible.
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