Día de las Letras Galegas en Verín | Creación de un mural

ARTE

El mural se convertirá en un espacio de creación colectiva en torno a la literatura gallega y la figura de Begoña Caamaño. Este está a cargo del artista Leandro Lamas y contará con la ayuda de centros educativos de Verin

11 may
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13 may

Detalles del evento

Verín
11 may - 13 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Mural dedicada a Begoña Caamaño en Verín.
Día de las Letras Galegas en Verín | Creación de un mural | La Región

Con la ayuda de siete colegios de Verín, el muralista gallego Leandro Lamas realiza desde este lunes 11 de mayo hasta el miércoles 13 un mural, en la Avenida Luis Espada con Rúa do Castro, con motivo de la semana de las Letras Galegas.

Los colegios que participan en esta iniciativa son: IES Castro de Baronceli, IES Xesús Taboada Chivite, IES García Barbón, CEIP Plurilingüe Princesa de España, CEIP Plurilingüe Amaro Refojo, CPR Plurilingüe María Inmaculada y CPR Apostólico Mercedario.

El mural se convertirá en un espacio de creación colectiva en torno a la literatura gallega y la figura de Begoña Caamaño.

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