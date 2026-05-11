Día de las Letras Galegas en Verín | Creación de un mural

Con la ayuda de siete colegios de Verín, el muralista gallego Leandro Lamas realiza desde este lunes 11 de mayo hasta el miércoles 13 un mural, en la Avenida Luis Espada con Rúa do Castro, con motivo de la semana de las Letras Galegas.

Los colegios que participan en esta iniciativa son: IES Castro de Baronceli, IES Xesús Taboada Chivite, IES García Barbón, CEIP Plurilingüe Princesa de España, CEIP Plurilingüe Amaro Refojo, CPR Plurilingüe María Inmaculada y CPR Apostólico Mercedario.

El mural se convertirá en un espacio de creación colectiva en torno a la literatura gallega y la figura de Begoña Caamaño.