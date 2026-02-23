LETRAS
Día de Rosalía
LETRAS
Detalles del evento
Ozocogz organiza una programación cultural dedicada a Rosalía de Castro que incluye la alborada de Rosalía, la lectura de la obra de Rosalía (con la presencia de Rosalía e Murguía) y la lectura del manifiesto de la AELG, además de la degustación del caldo da gloria y actuaciones musicales en directo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LETRAS
Día de Rosalía
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de febrero?
RINCONES RURALES
Muestra fotográfica de “O Potiños” sobre el Carballiño rural
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 22 de febrero?
Lo último