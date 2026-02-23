Día de Rosalía

El evento ofrece una programación cultural dedicada a Rosalía de Castro donde también habrá actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas

23 feb

Fundación Curros Enríquez, Celanova
23 feb
Desde las 18:00 horas
Presencial
Rosalía de Castro
Ozocogz organiza una programación cultural dedicada a Rosalía de Castro que incluye la alborada de Rosalía, la lectura de la obra de Rosalía (con la presencia de Rosalía e Murguía) y la lectura del manifiesto de la AELG, además de la degustación del caldo da gloria y actuaciones musicales en directo.

