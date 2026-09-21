El documental “Deuses de pedra”, en Arnoia
CINE
21 sep
Detalles del evento
Salón da Cooperativa, Arnoia
21 sep
20.15H
Presencial
Proyección del documental “Deuses de pedra” dentro del ciclo Mestre Mateo. La obra cuenta la historia de una niña que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en la “raia”.
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