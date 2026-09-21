El documental “Deuses de pedra”, en Arnoia

CINE

21 sep

Detalles del evento

Salón da Cooperativa, Arnoia
21 sep
20.15H
Presencial
Deuses de Pedra.
El documental “Deuses de pedra”, en Arnoia | La Región

Proyección del documental “Deuses de pedra” dentro del ciclo Mestre Mateo. La obra cuenta la historia de una niña que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en la “raia”.

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