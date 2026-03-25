Encontro no Campus: “Fiabilidad y medios de comunicación en la era digital”
MESA REDONDA
Este jueves, 26 de marzo, de 12:30 a 14:00, tendrá lugar un nuevo ENCONTRO no CAMPUS en la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense que, bajo el título “Fiabilidad y medios de comunicación en la era digital”, abordará un tema de plena actualidad.
Detalles del evento
En esta conferencia y posterior debate se contará con la participación de tres ponentes: Carmen Rivas Iglesias, Directora Digital de La Región; Ruth Nóvoa de Manuel, Delegada de La Voz de Galicia en Ourense; y Juan Maceiras Formosel, Redactor Jefe de Cope Ourense. Modera, José Ángel Vázquez Barquero, director del departamento Fundamentos da Análise Económica e Historia Económica da Universidade de Vigo.
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