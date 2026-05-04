CIBERSEGURIDAD Y DERECHO
Encuentro sobre ciberseguridad: Sector jurídico y nuevas tecnologías, organizado por Ourensec
CIBERSEGURIDAD Y DERECHO
Detalles del evento
Este jueves 7 de mayo la Asociación de Ciberseguirdad de Ourense (Ourensec) organiza el encuentro para abordar la relación entre ciberseguridad y derecho en un encuentro bajo el nombre de "Sector jurídico y nuevas tecnologías".
El evento se celebra en el Aula Magna de la Facultad de Informática. El encuentro que comienza a las 9:00 horas y tiene prevista su clausura a las 19:30 horas. El evento se divide en sesión de mañana y de tarde contando con una pausa para café en la mañana.
Entre los ponentes destacan especialistas en ciberseguridad, miembros de la Policía Nacional o autoridades locales.
Aquí puedes consultar todo el programa:
Sesión de mañana
Pausa café
Sesión de tarde
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