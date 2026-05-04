Desde las 9:00 horas hasta las 19:30 horas

Aula Magna de la Facultad de Informática de la UVigo, Ourense

Encuentro sobre ciberseguridad: Sector jurídico y nuevas tecnologías, organizado por Ourensec

Este jueves 7 de mayo la Asociación de Ciberseguirdad de Ourense (Ourensec) organiza el encuentro para abordar la relación entre ciberseguridad y derecho en un encuentro bajo el nombre de "Sector jurídico y nuevas tecnologías".

El evento se celebra en el Aula Magna de la Facultad de Informática. El encuentro que comienza a las 9:00 horas y tiene prevista su clausura a las 19:30 horas. El evento se divide en sesión de mañana y de tarde contando con una pausa para café en la mañana.

Entre los ponentes destacan especialistas en ciberseguridad, miembros de la Policía Nacional o autoridades locales.

Aquí puedes consultar todo el programa:

Sesión de mañana

Inauguración

"El Fiscal y la Ciberdelincuencia": Fiscal de Cibercriminalidad: D. Miguel Ángel Ruiz Sanz.

"Brechas de datos digitales": Adjunto de la AEPD: Francisco Pérez Bes.

"Malo Será...: CEO DLTCode: Fernando Mairata de Anduiza.

Pausa café

"La importancia de la Evidencia Digital": Sargento 1º GC - Jefe Equipos @ Ourense: D. Antonio Vázquez Saburido.

"El adulto joven digital. Víctimas y autores del cibercrimen": Inspector Jefe Cuerpo Nacional de Policía - Jefe Brigada Investigación Delitos Tecnológicos (BIT): D. José Manuel Araujo Fernández.

Sesión de tarde