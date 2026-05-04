Encuentro sobre ciberseguridad: Sector jurídico y nuevas tecnologías, organizado por Ourensec

CIBERSEGURIDAD Y DERECHO

En un mundo con cada vez mayor presencia tecnológica, el riesgo de ser víctimas de ataques cibernéticos es mayor. Una de las vertientes más importantes es el aspecto legal de la ciberseguridad. Esta va a ser abordada en el encuentro organizado por la Asociación de Ciberseguridad de Ourense (Ourensec) en un encuentro bajo el título "Sector jurídico y nuevas tecnologías".

07 may

Detalles del evento

Aula Magna de la Facultad de Informática de la UVigo, Ourense
7 may
Congresos y convenciones, Conferencias
Desde las 9:00 horas hasta las 19:30 horas
Presencial
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Encuentro sobre ciberseguridad: Sector jurídico y nuevas tecnologías, organizado por Ourensec | La Región

Este jueves 7 de mayo la Asociación de Ciberseguirdad de Ourense (Ourensec) organiza el encuentro para abordar la relación entre ciberseguridad y derecho en un encuentro bajo el nombre de "Sector jurídico y nuevas tecnologías".

El evento se celebra en el Aula Magna de la Facultad de Informática. El encuentro que comienza a las 9:00 horas y tiene prevista su clausura a las 19:30 horas. El evento se divide en sesión de mañana y de tarde contando con una pausa para café en la mañana.

Entre los ponentes destacan especialistas en ciberseguridad, miembros de la Policía Nacional o autoridades locales.

Aquí puedes consultar todo el programa:

Sesión de mañana

  • Inauguración
  • "El Fiscal y la Ciberdelincuencia": Fiscal de Cibercriminalidad: D. Miguel Ángel Ruiz Sanz.
  • "Brechas de datos digitales": Adjunto de la AEPD: Francisco Pérez Bes.
  • "Malo Será...: CEO DLTCode: Fernando Mairata de Anduiza.

Pausa café

  • "La importancia de la Evidencia Digital": Sargento 1º GC - Jefe Equipos @ Ourense: D. Antonio Vázquez Saburido.
  • "El adulto joven digital. Víctimas y autores del cibercrimen": Inspector Jefe Cuerpo Nacional de Policía - Jefe Brigada Investigación Delitos Tecnológicos (BIT): D. José Manuel Araujo Fernández.

Sesión de tarde

  • "Cosas de un pasado futuro": Experto en Ciberseguridad, Advisor y Hacker: D. Antonio Fernandes.
  • "Economía del Cibercrimen": Director Laboratorios Ciberseguridad Industrial en InproTech: José A. Cascallana Arroyo.
  • "La unión hace la fuerza. Abogados e Informáticos juntos contra la ciberdelincuencia": ICA Ourense - Abogacía: Dª Manuela Fernández Cougil.
  • "Identidad Digital - Certificados digitales, DNI y otras opciones": CEO en CQe-Solutions: D. Diego Cid Merino.
  • Clausura institucional: Con el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Ourense, D. Luis Menor Pérez.

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