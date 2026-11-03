Las enfermedades raras, a través de “La parada de los monstruos”

Última cita del año del ciclo de “Cine y medicina” organizado por el Colegio Médico de Ourense en colaboración con el Cineclube Padre Feijóo. En esta ocasión se centra en las enfermedades raras a través de la película “La parada de los monstruos”, un clásico de 1932 que tiene como escenario un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones. Allí, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna y, a partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo. El ciclo, que comenzó a principios de 2026, acercó a los espectadores temas tan diversos como la medicina en los conflictos bélicos, las pseudociencias, la gestión sanitaria, las ambulancias o la biotecnología.