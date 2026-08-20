Espectáculo de magia y fantasía en Bande

Espectáculo “O libro dos sortilexios”, en el que Henriko invita a público de todas las edades a vivir una noche mágica, misteriosa y llena de sortilegios a través de su última propuesta escénica. La trama arranca cuando el protagonista encuentra un enigmático libro de sortilegios en la vieja librería familiar, un descubrimiento que lo conduce directamente a un universo de fantasía donde realiza los más asombrosos sortilegios y hechizos. El espectáculo destaca por su variedad de disciplinas, combinando trucos de magia increíbles con números de alto riesgo como malabares con cuchillos. Se trata de una experiencia inmersiva diseñada para que los asistentes se dejen llevar por el misterio de la mano de uno de los artistas más singulares.