FESTAS MARÍA PITA
Concierto de Ángel Stanich
FAMILIA
Detalles del evento
Espectáculo “A maxia que conta”, en Lobios, una propuesta del ilusionista Roberto Lolo que combina magia, narración y fantasía en una actividad pensada para disfrutar en familia.
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