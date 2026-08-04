Espectáculo “A maxia que conta”

FAMILIA

04 ago

Detalles del evento

Plaza Roja, Lobios
4 ago
20:30
Presencial
A maxia que conta.
Espectáculo “A maxia que conta” | La Región

Espectáculo “A maxia que conta”, en Lobios, una propuesta del ilusionista Roberto Lolo que combina magia, narración y fantasía en una actividad pensada para disfrutar en familia.

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