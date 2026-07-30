Espectáculo “Ñiqui ñaque”

VALENZÁ

30 jul

Detalles del evento

Parque de los Patos, Barbadás
30 jul
21:00
Presencial
Ñiqui ñaque.
Espectáculo “Ñiqui ñaque” | La Región

“Ñiqui ñaque” es un espectáculo del Centro Dramático Galego en coproducción con Espectáculos Valente en el que Cosme y Damián, dos comediantes ambulantes a punto de disolver su compañía, reciben una llamada del Gran Duque con la oferta de realizar un espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario de bodas. Ante la generosa oferta económica, los comediantes comienzan a ensayar una peculiar versión de Romeo y Julieta. Todo esto mientras continúan su viaje en una motocicleta averiada.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats