Espectáculo “Ñiqui ñaque”

“Ñiqui ñaque” es un espectáculo del Centro Dramático Galego en coproducción con Espectáculos Valente en el que Cosme y Damián, dos comediantes ambulantes a punto de disolver su compañía, reciben una llamada del Gran Duque con la oferta de realizar un espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario de bodas. Ante la generosa oferta económica, los comediantes comienzan a ensayar una peculiar versión de Romeo y Julieta. Todo esto mientras continúan su viaje en una motocicleta averiada.