Espectáculo "A penúltima" de Carlos Blanco

ALLARIZ
XV Xornadas de Carne de Boi
HUMOR
Detalles del evento
Porque nunca se sabe, llega a Ourense el humorista Carlos Blanco con “La penúltima”, un espectáculo al que llega con imágenes, con historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas. Un total de 70 minutos con el popular cómico gallego que a los espectadores se le harán cortos, divertidos, curativos y, sobre todo, imprescindibles. Entradas a la venta en ataquilla.com.
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