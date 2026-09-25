Espectáculo "A penúltima" de Carlos Blanco

HUMOR

25 sep

Detalles del evento

Teatro Principal
25 sep
21:00H
Presencial
Carlos Blanco.
Espectáculo "A penúltima" de Carlos Blanco | La Región

Porque nunca se sabe, llega a Ourense el humorista Carlos Blanco con “La penúltima”, un espectáculo al que llega con imágenes, con historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas. Un total de 70 minutos con el popular cómico gallego que a los espectadores se le harán cortos, divertidos, curativos y, sobre todo, imprescindibles. Entradas a la venta en ataquilla.com.

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