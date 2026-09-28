Exhibición de 16 exposiciones en el Arenteiro Fotográfico

FOTOGRAFÍA

28 sep
-
30 oct

Detalles del evento

Auditorio, O Carballiño
28 sep - 30 oct
Presencial
Arenteiro Fotográfico.
Exhibición de 16 exposiciones en el Arenteiro Fotográfico | La Región

La edición de este año del Arenteiro Fotográfico 2026, promovido por la asociación O’Potiños, cuenta con 16 exposiciones en las que el público puede disfrutar del trabajo de fotógrafos locales y de otras zonas de Galicia y España, entre ellos varios miembros de la propia entidad organizadora. El certamen convierte a la localidad cada año en referente para los amantes de la fotografía.

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