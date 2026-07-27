Exposición "50 etapas de un camino filatélico"

La peregrinación de los sellos de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense por la sala de exposiciones de la Diputación Provincial, ubicada en el Edificio de Correos, comenzó hace ahora seis años y lo conmemoran con la exposición número 50, que marca un nuevo hito en este camino de divulgación filatélica ininterrumpida, consolidando una iniciativa cultural única que ha acercado la filatelia a miles de visitantes.

La muestra reúne una selección de colecciones dedicadas a los distintos Caminos de Santiago, invitando al visitante a recorrer, a través de los sellos postales y otros documentos, las principales rutas jacobeas que confluyen en Compostela. La exposición se enmarca, además, en los actos de preparación del Xacobeo 2027, poniendo en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural vinculado a la peregrinación.