Exposición | Bosquexos para Mateo de Acisclo Manzano

El artista ourensano Acisclo Manzano expone en Museo das Peregrinacións e de Santiago su colección Bosquexo para Mateo, un homenaje al Mestre Mateo y pórtico de la gloria

24 feb
-
30 jun

Detalles del evento

Museo das Peregrinacións e de Santiago, Santiago de Compostela
Praza das Praterías, 2, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña
24 feb - 30 jun
Desde las 10:00 horas
Presencial
Acisclo Manzano observa una de sus piezas.
El Museo das Peregrinacions e de Santiago acoge la exposición Bosquexo para Mateo del artista ourensano Acisclo Manzano. Esta exposición estará disponible en el recinto y alberga gran parte de la obra de Manzano desde pinturas hasta esculturas todo en homenaje al Mestre Mateo.

Se inaugura este martes 24 de febrero a las 17:30 horas con la presencia de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galica y estará disponible para visita del público hasta finales del mes de junio

