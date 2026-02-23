AÑO DE EXPOSICIONES
Exposición | Bosquexos para Mateo de Acisclo Manzano
El Museo das Peregrinacions e de Santiago acoge la exposición Bosquexo para Mateo del artista ourensano Acisclo Manzano. Esta exposición estará disponible en el recinto y alberga gran parte de la obra de Manzano desde pinturas hasta esculturas todo en homenaje al Mestre Mateo.
Se inaugura este martes 24 de febrero a las 17:30 horas con la presencia de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galica y estará disponible para visita del público hasta finales del mes de junio
