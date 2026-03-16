Exposición | “Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” de Antonio Piñeiro y Torcuato Fandila

La exposición “Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo accitano reuniendo más de un centenar de documentos y correspondencia entre ellos.

La exposición está en el Liceo de Ourense y puede visitarse hasta el 31 de marzo.