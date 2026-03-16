Exposición | “Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” de Antonio Piñeiro y Torcuato Fandila
CARTAS ENTRE AMIGOS
En el Liceo de Ourense se puede disfrutar de esta exposición que aborda la relación de amistad entre Camilo Jesús Cela y Juan Aparicio
Detalles del evento
La exposición “Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo accitano reuniendo más de un centenar de documentos y correspondencia entre ellos.
La exposición está en el Liceo de Ourense y puede visitarse hasta el 31 de marzo.
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