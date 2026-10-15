Inauguración de la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española” con maquetas, equipo aeronáutico y todo tipo de material de la época, para conmemorar las grandes gestas de los pioneros de la aviación. Entre esos primeros aviadores, se encontraban varios gallegos. Por sus hazañas, alcanzaron fama mundial el ferrolano Ramón Franco, piloto del “Plus Ultra”, que consiguió por primera vez atravesar el Atlántico Sur desde la península ibérica. Estará abierta al público desde mañana hasta el día 31.