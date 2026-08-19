Exposición Comedy Wildlife en Ribadavia

La exposición urbana “Comedy wildlife” llega a Ribadavia con una selección de fotografías únicas de la naturaleza desde un punto de vista humorístico, seleccionadas del Comedy Wildlife Photo Award entre los años 2015 al 2024. La propuesta cultural consta de 16 fotografías premiadas como las mejores instantáneas de animales capturadas de forma divertida y humorística que cautiva a toda la familia mediante el humor y la sorpresa y que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

Esta colaboración forma parte del proyecto “Corrente cultural”, que considera el arte como un instrumento esencial para promover el conocimiento y el desarrollo colectivo de la mano de Afundacion. A la inauguración asistirán el alcalde de Ribadavia, César Fernández; el coordinador de Abanca Mateo Alonso y la coordinadora de Afundación Beatriz Fernández-Anguiano.