Exposición "Ecosistema dunha rodaxe"

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

18 sep
-
01 nov

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
18 sep - 1 nov
Presencial
Ecosistema dunha rodaxe.
Exposición "Ecosistema dunha rodaxe" | La Región

Ourense acoge dentro de la programación de la trigésima primera edición del Ourense Film Festival (OUFF) la exposición fotográfica “Ecosistema dunha rodaxe”, obra del artista Esteban Delaiglesia y comisariada por Monse Cea. La muestra se puede visitar en la Sala 2 del Centro Cultural Marcos Valcárcel.

La exposición rinde un homenaje visual a la dignidad y al laborioso trabajo técnico del equipo humano que hace posible el cine desde la trastienda, poniendo el foco en las personas y herramientas que trabajan detrás de las cámaras.

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