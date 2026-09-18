EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Exposición "Ecosistema dunha rodaxe"
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Detalles del evento
Ourense acoge dentro de la programación de la trigésima primera edición del Ourense Film Festival (OUFF) la exposición fotográfica “Ecosistema dunha rodaxe”, obra del artista Esteban Delaiglesia y comisariada por Monse Cea. La muestra se puede visitar en la Sala 2 del Centro Cultural Marcos Valcárcel.
La exposición rinde un homenaje visual a la dignidad y al laborioso trabajo técnico del equipo humano que hace posible el cine desde la trastienda, poniendo el foco en las personas y herramientas que trabajan detrás de las cámaras.
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