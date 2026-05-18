Exposición de la Escuela de Artes y oficios de Ourense en la Biblioteca Nós

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FIN DE CURSO
Detalles del evento
La Biblioteca Nós acoge la muestra de trabajos hechos por el alumnado de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense, una recopilación de propuestas elaboradas entre 2025 y 2026 por los alumnos y alumnas de las diferentes disciplinas que se trabajan en la escuela: talla en madera, dibujo y pintura, cerámica y oleiría y modelado en barro.
Esta puiede visitarse en el pasillo del recinto y estará expuesta hasta el 19 de junio
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