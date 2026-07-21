Exposición fotográfica "Photomorfosis", la mirada de Mimi Carrolo

L/M/M - 08:30 - 00. X- 08:30 - 01. V - 08:30 - 02:30. S - 10:00 -02:30. Domingo - 10:00 - 00

La exposición fotográfica Photomorfosis de la artista Mimi Carrolo se puede ver en el Café Universal, situado en la Rúa San Andrés, 1, en A Coruña.

La fotógrafa Mimi Carrolo recoge en Photomorfosis obras de la propuesta PhotosintesiS, seleccionado por PhotoEspaña 2025 en la sección Descubrimientos 2025; de la serie Sinestesia y lo que denomina la artista "Visión celofán" y Clorofila Azul, bajo la reflexión de Carrolo de que "en el vacío del espacio, la clorofila sueña con ser destello azul".

Las imágenes muestran la silueta de cardencha (Dipsacus fullonum) en un campo verde. | Mimi Carrolo

Su exposición te espera en el Café Universal hasta septiembre.