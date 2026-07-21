MUESTRA FOTOGRÁFICA
Exposición fotográfica "Photomorfosis", la mirada de Mimi Carrolo
MUESTRA FOTOGRÁFICA
Detalles del evento
La exposición fotográfica Photomorfosis de la artista Mimi Carrolo se puede ver en el Café Universal, situado en la Rúa San Andrés, 1, en A Coruña.
La fotógrafa Mimi Carrolo recoge en Photomorfosis obras de la propuesta PhotosintesiS, seleccionado por PhotoEspaña 2025 en la sección Descubrimientos 2025; de la serie Sinestesia y lo que denomina la artista "Visión celofán" y Clorofila Azul, bajo la reflexión de Carrolo de que "en el vacío del espacio, la clorofila sueña con ser destello azul".
Su exposición te espera en el Café Universal hasta septiembre.
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