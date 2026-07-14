Exposición de grabados y piezas de Xosé Poldras no Campus de Ourense

La Sala Alterarte del Campus de Ourense acoge desde este martes la exposición "...miña prenda", una muestra del artista Xosé Poldras comisariada por Marta García que pone el broche final a la programación expositiva del curso académico de la Universidad de Vigo.

La exposición reúne principalmente una selección de grabados, disciplina en la que Poldras es uno de los referentes gallegos, aunque también incorpora otras piezas representativas de su producción artística. La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de julio con entrada libre en la sala situada en el Pabellón 1 del Campus de Ourense.

Bajo el nombre de Xosé Manuel Rodríguez Alonso, Poldras (A Coruña, 1969) reside en Ourense y es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, además de profesor de dibujo. A lo largo de su trayectoria ha expuesto en numerosos espacios culturales y es especialmente reconocido por su trabajo en técnicas tradicionales de grabado como la punta seca, la xilografía, el linóleo o la colografía.

Con esta nueva propuesta, Alterarte despide su temporada apostando por la obra de un creador con una amplia trayectoria en el panorama artístico gallego, cuyas composiciones combinan la experimentación gráfica con referencias a la historia del arte y una marcada identidad visual.