Exposición | Habitar la huella

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA

Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández captan a través del lente de sus cámaras la naturaleza representando la despoblación, memoria,etc

16 mar
-
15 may

Detalles del evento

Ourense
16 mar - 15 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Paisaje por el que discurre la caminata en Vilariño.
Exposición | Habitar la huella | La Región

Habitar la huella es una muestra de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández, en la que la naturaleza no es sólo el escenario, sino el lenguaje con el que esta selección de trabajos fotográficos, reúnen miradas que, partiendo del paisaje, profundizan en las heridas de la despoblación, la memoria, el abandono y la búsqueda de identidad.

Puedes disfrtuar de esta exposición en la Galería Marisa Marimón hasta el 15 de mayo.

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