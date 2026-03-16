Exposición | Habitar la huella

Habitar la huella es una muestra de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández, en la que la naturaleza no es sólo el escenario, sino el lenguaje con el que esta selección de trabajos fotográficos, reúnen miradas que, partiendo del paisaje, profundizan en las heridas de la despoblación, la memoria, el abandono y la búsqueda de identidad.

Puedes disfrtuar de esta exposición en la Galería Marisa Marimón hasta el 15 de mayo.