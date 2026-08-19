Exposición sobre la historia más antigua de Ourense

EXPOSICIÓN

19 ago
-
30 ago

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
19 ago - 30 ago
11:00 - 14:00
Presencial
Chronicon Auriensis.
Exposición sobre la historia más antigua de Ourense | La Región

Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia más antigua de Ourense.

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