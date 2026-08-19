Exposición sobre la historia más antigua de Ourense

RÍO VERBENA FEST
Concierto La La Love You en Pontevedra
EXPOSICIÓN
Detalles del evento
Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia más antigua de Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RÍO VERBENA FEST
Concierto La La Love You en Pontevedra
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Exposición Comedy Wildlife en Ribadavia
Lo último
SIN TRANSFERIR SU TUTELA
Infancia estudia trasladar a unas 500 niñas migrantes no acompañadas de Ceuta a la Península