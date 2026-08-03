Exposición de Moxom

FESTAS DO MONTE
Concierto de Terapia de Grupo
PERSONAJES DE MADERA
Detalles del evento
Exposición de Xosé Manuel Rodríguez, Moxom, con obras realizadas a partir de troncos de madera de muy diversa procedencia que cobran vida y se transforman en figuras llenas de encanto, personalidad propia y un carácter único. Moxom observa cada trozo de madera, descubre el personaje que esconde, elimina lo que sobra y lo humaniza junto a Maite González, su esposa.
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