Exposición de Moxom

PERSONAJES DE MADERA

03 ago
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16 ago

Detalles del evento

Igrexa A Madalena, Ribadavia
3 ago - 16 ago
Presencial
Moxom
Exposición de Moxom | La Región

Exposición de Xosé Manuel Rodríguez, Moxom, con obras realizadas a partir de troncos de madera de muy diversa procedencia que cobran vida y se transforman en figuras llenas de encanto, personalidad propia y un carácter único. Moxom observa cada trozo de madera, descubre el personaje que esconde, elimina lo que sobra y lo humaniza junto a Maite González, su esposa.

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