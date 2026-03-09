Exposición | Un mundo por pensar de Alba Fernández

La artista ourensana Alba Fernández, presenta en la Galería Dodo Dadá la exposición "Un mundo por pensar" donde invita a imaginar otras formas de habitar el mundo, fuera de las violencias y del desencanto, abriendo un espacio para la empatía, esperanza y ternura.

La exposición se estrena este viernes 13 de marzo a las 20:30 horas y estará expuesta hasta el próximo 2 de mayo.