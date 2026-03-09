Exposición | Un mundo por pensar de Alba Fernández

DIBUJOS

Alba Fernández invita a los asistentes a su exposición "Un mundo por pensar" a imaginar un mundo más empático lleno de esperanza y ternura huyendo de las violencias

13 mar
-
02 may

Detalles del evento

Ourense
Galería Dodo Dadá
13 mar - 2 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Un mundo por pensar de Alba Fernández
Exposición | Un mundo por pensar de Alba Fernández | La Región

La artista ourensana Alba Fernández, presenta en la Galería Dodo Dadá la exposición "Un mundo por pensar" donde invita a imaginar otras formas de habitar el mundo, fuera de las violencias y del desencanto, abriendo un espacio para la empatía, esperanza y ternura.

La exposición se estrena este viernes 13 de marzo a las 20:30 horas y estará expuesta hasta el próximo 2 de mayo.

