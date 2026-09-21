Exposición “Nicolás Muller en Galicia”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

17 sep
-
09 ene

Detalles del evento

Sede de Afundación, Ourense
17 sep - 9 ene
Presencial
Exposición Nicolás Muller.
Exposición “Nicolás Muller en Galicia” | La Región

Exposición “Nicolás Muller en Galicia” que reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.

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