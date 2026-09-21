Exposición “Nicolás Muller en Galicia” que reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.