Exposición | Read me, una exposición de Santiago Barreiros

BLANCO Y NEGRO

El artista ourensano recorre a través de su fotografía más de 50 años de historia. Esta estaba basada en el retrato

16 feb
-
05 abr

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
16 feb - 5 abr
Desde las 10:00 horas
Presencial
Read me de Santiago Barreiros
El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes del reconocido autor.

La exposición estará disponible en el CC Marcos Valcárcel hasta el próximo 5 de abril

