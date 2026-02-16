BLANCO Y NEGRO
Exposición | Read me, una exposición de Santiago Barreiros
Detalles del evento
El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes del reconocido autor.
La exposición estará disponible en el CC Marcos Valcárcel hasta el próximo 5 de abril
