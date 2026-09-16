Exposición “Terra do anel, unha viaxe entre reinos”

BALONCESTO
As Burgas Basket Cup 2026
OUFF
Detalles del evento
Organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de “El señor de los anillos”. La muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Júpiter Juegos.
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