Exposición “Terra do anel, unha viaxe entre reinos”

OUFF

17 sep
-
01 nov

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
17 sep - 1 nov
Presencial
Terra do anel.
Exposición “Terra do anel, unha viaxe entre reinos” | La Región

Organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de “El señor de los anillos”. La muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Júpiter Juegos.

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