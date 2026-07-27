Exposición sobre la vida de Manuel Chamoso Lamas

EXPOSICIÖN FOTOGRÁFICA

30 jun
-
05 sep

Detalles del evento

Biblioteca Pública Nós
30 jun - 5 sep
9:00 a 21:00
Presencial
Cartel da exposición sobre Manuel Chamoso Lamas.
Exposición sobre la vida de Manuel Chamoso Lamas | La Región

Exposición fotográfica “Manuel Chamoso Lamas en la mirada”, que reúne imágenes realizadas por alumnos de tercero de ESO del instituto de O Carballiño que lleva el nombre del arqueólogo y escritor.

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