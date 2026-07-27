Exposición sobre la vida de Manuel Chamoso Lamas

ESCENARIO ICÓNICO
Concierto de Shego en Santiago de Compostela
EXPOSICIÖN FOTOGRÁFICA
Detalles del evento
Exposición fotográfica “Manuel Chamoso Lamas en la mirada”, que reúne imágenes realizadas por alumnos de tercero de ESO del instituto de O Carballiño que lleva el nombre del arqueólogo y escritor.
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