Exposiciónes en los espacios atendidos por la Fundación Curros Enríquez

EXPOSICIÓN

02 jul
-
30 sep

Detalles del evento

Casa dos Poetas, Celanova
32800
2 jul - 30 sep
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Presencial
Cartel con el programa de "Válvula de escape. Friso Locus Amoenus"
Exposiciónes en los espacios atendidos por la Fundación Curros Enríquez | La Región

Los espacios gestionados por la Fundación Curros Enríquez albergan durante esta temporada dos muestras que combinan la creación contemporánea y el patrimonio tradicional gallego.

Por un lado, la Casa dos Poetas acoge la exposición pictórica "Válvula de escape. Friso Locus Amoenus", del artista Baldomero Moreiras, disponible para visitas durante este verano. De forma paralela, la emblemática Torre da Homenaxe de Vilanova dos Infantes sirve de escenario para la muestra dedicada a A Virxe do Cristal, una propuesta colectiva que reúne creaciones de más de 30 artistas gallegos.

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