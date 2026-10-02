FALA Entrimo, Feira do Libro Galego-Portugués

CULTURA TRANSFRONTERIZA

10 oct

Detalles del evento

Biblioteca Pública, Entrimo
10 oct
20:00
Presencial
O Carballiño apuesta por la lectura en gallego.
FALA Entrimo, Feira do Libro Galego-Portugués | La Región

El municipio de Entrimo acoge el próximo 10 de octubre una nueva edición de FALA Entrimo, Feira do Libro Galego-Portugués, una cita dedicada a la literatura y la cultura compartida entre Galicia y Portugal.

El encuentro se celebrará en el FICAR de Entrimo y reunirá propuestas vinculadas al libro y a la creación literaria en el espacio transfronterizo.

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