El municipio de Entrimo acoge el próximo 10 de octubre una nueva edición de FALA Entrimo, Feira do Libro Galego-Portugués, una cita dedicada a la literatura y la cultura compartida entre Galicia y Portugal.

El encuentro se celebrará en el FICAR de Entrimo y reunirá propuestas vinculadas al libro y a la creación literaria en el espacio transfronterizo.