A Feira do 2 en Valenzá

Este lunes 2 de febrero tiene lugar una edición más de la Feira do 2 organizada por el Concello de Barbadás. El Paseo de Os Amieiros se convierte, como cada día 2 de mes, en el centro neurálgico para que los asistentes puedan adquirir desde plantas hasta ropa o alimentación.

También pueden degustar el pulpo y recuperar fuerzas tras una jornada de compras. Esta tradición cuenta con más de 20 años.