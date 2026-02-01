A Feira do 2 en Valenzá

COMERCIO LOCAL

El Paseo dos Amieiros se vuelven el centro neurálgico, como cada día 2 de mes, de esta iniciativa con más de 20 años de tradición donde los asistentes pueden adquirir ropa, plantas o alimentos e incluso disfrutar de un pulpo.

02 feb

Detalles del evento

Ourense
Barbadás
2 feb
Desde las 10:00 horas
Presencial
A Feira do 2.
A Feira do 2 en Valenzá | La Región

Este lunes 2 de febrero tiene lugar una edición más de la Feira do 2 organizada por el Concello de Barbadás. El Paseo de Os Amieiros se convierte, como cada día 2 de mes, en el centro neurálgico para que los asistentes puedan adquirir desde plantas hasta ropa o alimentación.

También pueden degustar el pulpo y recuperar fuerzas tras una jornada de compras. Esta tradición cuenta con más de 20 años.

