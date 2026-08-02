Félix Slim encabeza el inicio del Sarria Blues

La quinta edición del festival de músicas afroamericanas Sarria Blues no Camiño abre su programación en una ubicación histórica incomparable.

El atrio de la románica Iglesia de San Salvador, paso obligado de los peregrinos del Camino Francés, acoge el concierto inaugural a cargo de Félix Slim junto a The Pipers Blues Band.

Músico y showman Ceutí afincado en EEUU, Félix Slim, es uno de los mayores especialistas internacionales en el blues de los años 20 y 30, domador de la técnica del slide, el ragtime y el fingerpicking estilo Piedmont.

Su voz desgarrada e interpretación con armónica y guitarra vintage lo convierten en un referente del género.